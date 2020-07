Calciomercato Inter, si pensa al ritorno del campione

L’Inter pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e l’obiettivo principale di Conte continua ad essere quello di tornare ad essere competitivi nel minor tempo possibile. Un’impresa comunque molto ardua, visto il gap negli ultimi anni con la Juventus. In più il campionato sta diventando sempre più complicato, con un Atalanta sempre più certezza e realtà.

Ultime Inter: Conte pensa a Zaniolo come rinforzo

Conte detta legge sul mercato, ma questo già si sapeva. Il tecnico ha richiesto già diversi rinforzi, e pare che nelle ultime ore sia tornata alla mente un’idea molto interessante e suggestiva: Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso è probabilmente il miglior talento italiano, e portarlo a Milano porterebbe una riduzione del gap con la Vecchia Signora. Un rinforzo che sarebbe importantissimo, e che significherebbe un ritorno abbastanza clamoroso. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, ma l’idea c’è, e può diventare davvero concreta. Questo quanto riportato da Sport Mediaset.

Colpo Zaniolo: come finanziarlo?

Zaniolo è un giocatore straordinario, ma allo stesso tempo è una preda di mercato molto difficile da raggiungere. L’Inter però studia una strategia per strapparlo alla Roma, e pensa soprattutto a come monetizzare il più possibile da eventuali cessioni. Il colpo può essere finanziato, e a quel punto i vari Lautaro, Brozovic e Skriniar, potrebbero davvero partire da Milano.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: Zaniolo a settembre ma non solo