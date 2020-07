Calciomercato Inter, Conte ha scelto: vuole blindare un giocatore

Un calciomercato sempre più movimentato quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato stanno continuando giorno dopo giorno a portare avanti diverse operazioni. Ne sa qualcosa l’Inter, senza dubbio uno dei club più attivi sulla piazza, e che adesso starebbe riflettendo per blindare qualche giocatore.

Ultime Inter: Conte vuole tenere Sanchez

Tanti progetti, ma ancora altrettanti dubbi per l’Inter, il quale sta riflettendo attentamente su quali giocatori andare a puntare la prossima stagione. La rosa attuale è comunque piuttosto valida, e Antonio Conte in questa fase finale di campionato, vuole tirare le somme finali su ogni singolo. Mentre qualcuno andrà via con molte probabilità, dall’altra parte c’è anche l’intenzione di trattenere qualcuno, come ad esempio Sanchez. Il cileno, dopo un inizio non brillante a causa di qualche acciacco fisico, si è lentamente preso la scena nerazzurra, convincendo il proprio tecnico anche in vista del prossimo anno. Ora stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, blindare El Nino Maravilla è diventata una priorità.

Sanchez: si tratta con lo United

Marotta vuole accontentare Conte, e cercherà di trattare con lo United per trattenere Sanchez. Al momento tra le due parti non c’è accordo, con il club nerazzurro continua a proporre un prestito con ingaggio pagato al 60%.

