Calciomercato Inter, Lautaro Martinez chiamato da Suarez: ma occhio alla sorpresa

Calciomercato Inter, la chiamata di Suarez: “Vieni Lautaro, ti aiuteremo”

Sarà un suo diretto concorrente, ma ciononostante Luis Suarez è pronto ad accogliere Lautaro Martinez, in arrivo dall’Inter. Lo scenario di calciomercato è ormai chiaro, con il Barcellona sempre più convinto di andare a prendersi il “toro”, per formare un attacco tutto sudamericano assieme a Suarez e Messi. Lautaro spingerà per la cessione, perché tra le sue idee ormai c’è la Liga, pronto a dire addio come continuano a ribadire i colleghi del Mundo Deportivo che, proprio oggi, hanno pubblicato la loro intervista, realizzata al pistolero, Luis Suarez.

Inter, Lautaro chiamato da Suarez, ma occhio allo scenario: il Real Madrid è pronto a soffiarlo ai rivali

“In Italia sta facendo grandi cose, vediamo che succede. Se dovesse venire da noi, lo aiuteremo in tutto e per tutto. Abbiamo esperienza per fargli continuare il percorso di crescita. Non è facile giocare al Barcellona, ma sono convino che può fare bene”. Lo sponsorizza così ai microfoni del quotidiano spagnolo, Luis Suarez. L’uruguaiano lo vorrebbe a Barcellona, ma occhio allo scenario che raccontano sempre dalla Spagna. Il giornalista Eduardo Inda, che si interessa alle vicende del Real Madrid, ha raccontato proprio della clamorosa possibilità. I blancos potrebbero soffiare Lautaro Martinez ai rivali. Il colpo Hakimi sarebbe solo l’inizio di un rapporto, che porterà a molti contatti sull’asse Milano-Madrid.