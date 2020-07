Calciomercato Inter, Kantè per Conte: ribaltone per il centrocampo

Calciomercato Inter, Kantè dirà addio al Chelsea: i nerazzurri puntano forte sul campione del Mondo

Si calmano le acque intorno all’ambiente nerazzurro, l’Inter vince contro il Torino e Antonio Conte cerca di tranquillizzare tutti sul suo futuro. E’ un momento di totale incertezza quello che ha vissuto la società di Milano in quest’ultimo periodo, con diversi malumori vissuti dal post-lockdown. Ha bisogno di maggiori perni per la propria rosa, anche se sono i troppi impegni ravvicinati ad aver causato i problemi all’Inter, che si è resa conto forse di ritrovarsi la cosiddetta “coperta corta”. E’ per questo che, con Conte alla guida tecnica del club, che l’Inter andrà a rinforzare ulteriormente – attraverso il calciomercato che arriverà – il proprio organico.

Inter, Kantè è la chance di calciomercato per compiere il definitivo salto di qualità

Stando a quel che riportano i colleghi della redazione di Fantacalcio.it, l’Inter si fionderebbe su N’Golo Kantè nella prossima sessione di calciomercato. Il campione del Mondo francese potrebbe dire addio al Chelsea e alla Premier League, trovando la Serie A, campionato che lo affascina. Del massimo campionato italiano gli avrà parlato sicuramente Maurizio Sarri, altro tecnico che lo gradirebbe nel suo centrocampo. Toccherà sborsare una cifra intorno agli 80 milioni di euro, valore attuale del ragazzo francese. Il classe ’91 sarebbe l’acquisto perfetto per quel famoso salto di qualità che l’Inter potrebbe fare, proprio con il suo approdo, nel reparto del centrocampo.