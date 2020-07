Calciomercato Inter: delusione Eriksen, stabilito il prezzo per la cessione

Avvio di stagione da grande squadra quello dell’Inter che però dalla prima posizione è poi crollata e ora rischia anche di arrivare al quarto posto. Finale di stagione deludente della squadra di Antonio Conte che è finito sul banco degli imputati, lui come così anche tutti i calciatori che non stanno rendendo come ci si aspetta. Tra questi c’è anche uno degli ultimi arrivati, Christian Eriksen.

Inter: società deluda da Eriksen

Non si è ambientato al meglio al campionato italiano il talento danese arrivato dalla Premier League. Troppe partite deludenti e prestazioni discontinue per il calciatore, che continua ad essere mandato in panchina da Conte per queste ultime uscite stagionali. Lo stesso Marotta ha dichiarato che dal calciatore la società si aspetta di più. Intanto, Eriksen e l’Inter potrebbero anche decidere a sorpresa di separarsi a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte vuole tenere Sanchez

Inter: delusione Eriksen, stabilito il prezzo per la cessione

Eriksen non è l’unico calciatore finito sotto gli occhi della società che pensa al suo futuro. Anche altri campioni come Brozovic e Skriniar hanno un futuro in dubbio. Come riportato da Sportmediaset, infatti, Suning ha già stabilito i prezzi dei calciatori che non sono dunque incedibili in vista della prossima sessione di mercato. Nel caso di Eriksen, il calciatore potrebbe essere ceduto con un’offerta pari a 60 milioni di euro. Che permetterebbe una ricca plusvalenza alla società nerazzurra.