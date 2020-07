Il patron delle ‘rondinelle’, Massimo Cellino, sta programmando il futuro della squadra a partire dalla dirigenza. Ecco il nome del nuovo dt.

Delneri torna in pista. Sarà il nuovo direttore tecnico del Brescia

Il giorno dopo la terribile sconfitta fuori casa contro l’Atalanta per 6-2, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, sta pensando di inserire nella società un nuovo direttore tecnico. Il nome più gettonato è quello di Gigi Delneri, vecchio allenatore del Chievo Verona dei miracoli e della Juventus. Questo pomeriggio i due si sono incontrati per discutere del contratto. Era presente anche l’allenatore Diego Lopez.

Cellino, infatti, vorrebbe ripartire dall’ex difensore del Cagliari anche la prossima stagione (che, a meno di un miracolo sportivo, sarà in Serie B) nonostante i brutti risultati che sta producendo il suo gioco. Delneri avrebbe il compito di gestire anche il settore giovanile del club bresciano.

Brescia, il ritorno in ‘B’ è una questione di giorni

Ieri sera contro l’Atalanta, nel derby lombardo, la squadra di Cellino ha subito una delle più pesanti sconfitte di questa stagione. Troppo il divario tecnico tra le due squadre, considerando che i bergamaschi hanno fatto un ampio turnover e Gasperini, nel secondo tempo, ha dato spazio a parecchi giovani che non hanno avuto la possibilità di far vedere il loro talento. L’aritmetica ancora non condanna i ragazzi di Lopez, ma la prestazione di ieri sera sa tanto di fine dei giochi.