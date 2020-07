Il Benevento è tornato ufficialmente in Serie A. La prossima stagione, la squadra di Vigorito, vorrà però restarci e senza ripetere il disastroso campionato della passata stagione. Squadra affidata ancora nelle mani di Pippo Inzaghi che ha dominato il campionato di Serie B, con lui il ds Foggia sta costruendo la squadra per il prossimo anno. Tanti campioni in arrivo in Campania.

Benenvento: accordo di tre anni con Gervinho, resta in Serie A

Come riportato da Sky Sport, le voci che circolavano nelle scorse settimane erano concrete. Gervinho lascerà il Parma per passare al Benevento al termine della stagione. L’esterno d’attacco ivoriano già a gennaio era ad un passo dalla cessione del club emilano, poi saltò tutto gli ultimi minuti di mercato. Questa volta Gervinho dirà addio sul serio, ma per restare in Serie A e affrontare una nuova avventura con il progetto Benevento. Accordo ormai quasi raggiunto per un contratto di tre anni. Un altro grande colpo in avanti per Inzaghi dopo Ramy.

LEGGI ANCHE >>> Benevento, doppio affare con il Napoli

Benevento, occhi su Schurrle: si è svincolato dal Borussia Dortmund

Non è però finita qua per il Benevento. Infatti, tra i tanti campioni pronti a rilanciarsi, il club ha messo gli occhi su André Schurrle, Campione del Mondo con la Germania nel 2014 che ha ufficialmente detto addio al Borussia Dortmund nella giornata di oggi. Il calciatore aveva un contratto fino al 2021 con il club tedesco, ma è arrivata oggi la rescissione consensuale dello stesso contratto.