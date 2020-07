Calciomercato: Neymar torna al Barcellona, c’è l’offerta. Salta Lautaro?

Inizia a muoversi il calciomercato anche per le grandi squadre. Il Barcellona, nonostante la crisi economica causa dal Coronavirus e una Liga quasi persa con la rimonta del Real Madrid, pensa al futuro. I catalani hanno messo nel mirino su tutti Lautaro Martinez, ma non è l’unico reale obiettivo. Perché gli spagnoli puntano fortemente anche sul clamoroso ritorno di Neymar, con il giocatore che spinge già dalla scorsa stagione per fare ritorno al fianco di Leo Messi.

Calciomercato: Neymar può tornare al Barcellona, c’è l’offerta

Neymar vuole tornare al Barcellona da tempo. Per questo il rinnovo del contratto con i parigini stenta a decollare. Il calciatore brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe non firmare mai nessun nuovo rinnovo. Intanto, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola nelle ultime ore, il club catalano è pronto a formulare un’offerta per convincere il Paris Saint Germain. Il Barcellona sarebbe pronto a sborsare circa 80 milioni di euro più il cartellino di Dembelé per convincere il PSG e riportare al Camp Nou il campione brasiliano.

Calciomercato: con Neymar al Barcellona salta Lautaro

Difficile pensare che il PSG lasci partire così facilmente il calciatore dopo aver investito oltre 200 milioni per lui nei passati anni. Intanto, con un possibile approdo di Neymar in Spagna, sarebbe inevitabile pensare ad una trattativa saltata per Lautaro Martinez che resterebbe quindi all’Inter.