Brescia, Lopez a Sky Sport

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato dopo la gara contro l’Atalanta:

Le parole di Lopez

“Classifica? Oggi era una partita per noi sulla carta diffcile, ma a prescindere da quello loro hanno giocato con le seconde linee e potevamo far meglio soprattutto in non possesso. Queste cose bisogna migliorarle, se le fai girare il pallone finisce in porta. Abbiamo lasciato troppo spazio e questo si paga.

Ora dobbiamo cancellare questa partita e pensare alla SPAL per far punti e vincere.

Motivazioni? E’ tutto anomalo perchè si gioca spesso, va tutto veloce e c’è poco tempo anche per vedere gli errori ed allenare, è per tutti così, bisogna lascire poco spazio come sul secondo gol, lo sappiamo che calcia bene.

Arresi? Non credo, loro sono bravi non è che hanno segnato solo a noi, noi dobbiamo essere bravi a giocarcela, dobbiamo essere forti mentalmente e di testa. E’ normale che dispiace prendere sei gol ma li abbiamo subiti e quindi ora bisogna solo cercare di far meglioe rimanere con la testa nelle gare.

Bisogna vedere gli errori ed essere pronti con la SPAL.

Prossimo anno? Me lo hanno già chiesto, l’allenatore pensa ad ogni partita e anche alla prossima, non solo qui ma da tutte le parti, bisogna meritarsi le cose noi come staff e anche i calciatori”.