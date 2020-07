Bologna-Napoli, Mihajlovic: “A Gattuso invidio solo una cosa…”

Il tecnico del Bologna è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli: un risultato tutto sommato giusto, come ha fatto notare anche lo stesso allenatore.

Le parole di Mihajlovic dopo Bologna-Napoli

Termina Bologna-Napoli, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole dell’allenatore dei felsinei: “Potevo aggiustare qualcosa nel primo tempo, pensavo di poter controllare le loro uscite palla al piede ma si liberavano coi difensori centrali. Non abbiamo iniziato bene dall’inizio, forse è un errore mio. La bottiglia calciata? Ho ancora il piede calcio…Barrow prima punta? Tra coronavirus e partite ravvicinate non abbiamo studiato i movimenti, ma noi l’abbiamo preso per fare quello, poi vedremo l’anno prossimo. Adesso sull’esterno è perfetto, perché così riesce a guardare la porta e partire in progressione. Palacio? Anche se ha 38 anni, se fa bene, meglio degli altri, allora va in campo. Parto con un’idea, poi sta ai calciatori smentirmi, in allenamento, in partita. Devono remare tutti e dare il massimo, poi chi è nelle condizioni migliori gioca. Una qualità che vorrei avere di Gattuso? L’età, è più giovane…”.