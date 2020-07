Bologna-Napoli, Gattuso: “Miha è più cazzuto di me”

Il tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Bologna: un risultato tutto sommato giusto, come ha fatto notare anche lo stesso allenatore.

Le parole di Gattuso dopo Bologna-Napoli

Termina Bologna-Napoli, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole dell’allenatore dei partenopei: “Il Bologna ha giocato molto meglio di noi, non siamo scesi in campo nella seconda frazione. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, rispetto a quanto mostrato nelle ultime 7-8 partite, non può andare bene. Non mi interessa quando ascolto che non abbiamo motivazione, il Barcellona arriva tra 20 giorni e dobbiamo arrivarci sul pezzo. Oggi la squadra era distratta, non ha giocato da squadra. Sembra fossimo tornati a 4-5 mesi fa, c’era sempre il rischio di subire gol. Complimenti al Bologna, sembra Mihajlovic. Lui è più cazzuto di me, io abbaio ma mordo poco, lui quando lo fa lascia il segno. Milik? Ha fatto quello che doveva fare, tutta la squadra ha fatto fatica. Non gli abbiamo fatto arrivare tanti palloni. Lozano è diverso da Insigne, ha fatto ciò che doveva sfruttando la sua velocità“.