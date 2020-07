Ultime Atalanta, ricoverato Muriel: trauma cranico dopo una caduta

L’Atalanta sta attraversando un grandissimo momento di forma, ma poche ore fa è arrivata una pessima notizia extracampo, e riguarda Luis Muriel. Il calciatore colombiano ha infatti subito un brutto trauma cranico.

Ultime Atalanta: trauma cranico per Muriel, ora è ricoverato

Luis Muriel è senza dubbio un giocatore di fondamentale importanza per Gasperini, complice anche il suo magnifico impatto ogni volta che subentra dalla panchina. L’attaccante però non sta vivendo un gran momento, e poche ore fa è arrivata una notizia piuttosto negativa. Il giocatore è caduto accidentalmente e ora è ricoverato in una clinica cittadina. Probabilmente caduto dalle scale, il colombiano ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa, ed è attualmente sotto osservazione dai medici, intenti a monitorarne la situazione ora dopo ora. Momenti di grande apprensione soprattutto per l’Atalanta, che rischia di perdere uno dei suoi giocatori migliori.

Tegola Muriel: apprensione in casa Dea

Davvero non ci voleva: Muriel è ricoverato, e adesso rischia uno stop importante. L’attaccante, recentemente in gran forma, difficilmente tornerà a disposizione tanto presto per Gasperini. La caduta, seppur accidentale, è una tegola enorme per la Dea, che adesso sarà costretta a prendere altre scelte in attacco. Ovviamente momenti di grande paura, con le prossime notizia che saranno comunicate il prima possibile da parte dei medici e dalla nostra redazione.

