Milan-Parma, Pioli in conferenza: il punto su Ibra e Donnarumma

Milan-Parma, Stefano Pioli in conferenza stampa

Ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Parma e a seguito degli ottimi risultati ottenuti in campionato, Stefano Pioli. Il tecnico ha messo nel mirino la qualificazione aritmetica in Europa League, pass che avrebbe ottenuto se fosse arrivato in finale di Coppa Italia. Una soluzione che si apre adesso, perché il Napoli che potrebbe arrivare tra le prime sei, aprirebbe il posto in più proprio per far partire il Milan ai preliminari di Europa League. Uno scenario in cui vorrebbero essere protagoniste anche le squadre a seguito, tra cui Sassuolo e Verona che sognano in grande. Di seguito, le parole di Stefano Pioli.

Le parole di Stefano Pioli

“L’obiettivo che abbiamo ora è quello di fare punti, è l’unica via da percorrere se vogliamo riportare il Milan in Europa. Affronteremo una squadre preparata sotto ogni aspetto. Il modo che abbiamo di stare in campo dovrà essere costante, sei partite nei prossimi 18 giorni ci diranno chi siamo, vogliamo continuare su questo trend”.

Su Ibrahimovic: “L’infortunio gli toglie un po’ di condizione, quando si gioca ogni tre giorni diventa difficile. Vedremo stasera che risposte darà in allenamento, ma anche domani, poi deciderò come impiegarlo. E’ motivato e molto sereno”.

Su Bonaventura: “E’ un professionista. C’è da fare uno sforzo e tutti sono chiamati a dare il massimo”.

Su Donnarumma: “La qualità migliore di Gigio è l’equielibrio. Contro il Napoli, secondo me, non ha colpe sui due gol subiti, consideriamo anche le parate che ha fatto poco prima, eccezionali. Oltre ad essere un grande portiere, è anche una grande persona”.