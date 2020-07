Juventus, Sarri in conferenza: “Mi estranio dalle critiche, scudetto non scontato”

Juventus, Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo

Ha parlato in conferenza stampa e alla vigilia di Sassuolo-Juventus, il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri. Andrà a Reggio Emilia, sfida sempre molto ostica per la Juventus e per lo stesso allenatore di Figline, che trovò il suo esordio con il Napoli proprio al Mapei Stadium. Ha snocciolato alcune questioni, legate alla formazione e non solo. Quelle che seguono, sono le sue parole in conferenza stampa.

Le parole di Maurizio Sarri

Entusiasmo del Sassuolo: “E’ una di quelle squadre che ha preso la strada dell’Atalanta. Continuità nel progetto, con un grande allenatore. Sono in un momento positivo, sono pericolosi. Noi ci stiamo giocando cose importanti, dobbiamo essere motivati e determinati”.

Su De Zerbi: “Ognuno fa il calcio che può fare in base alle proprie condizioni. Lui è un allenatore che dà un’impronta alle proprie squadre, con le sue idee. Fra gli allenatori giovani, è il più interessante”.

Sullo Scudetto “scontato”: “Non lo è mai, c’è ancora da lottare e combattere. Tutto dipende da noi, ma non penso ci sia qualcuno di così superficiale da darlo per scontato. Non esiste mai nello sport. Non penso che la gente possa pensarlo, io mi estranio dalle critiche. I social, come sapete, non li frequenterò mai. La gente per strada ci trasmette affetto”.

Su Demiral: “Sta lavorando, sta bene, ma diamogli qualche giorno per rientrare in condizione. Sembra guarito, ora mettiamolo a disposizione”.

Sugli affaticati e Chiellini: “Pjanic l’ho escluso in via precauzionale, nessun problema. Leo ha questo problema al piede, vediamo se migliora. Giorgio è un rimpianto. Fare a meno di lui è stato pesante, è trascinante, il lungo stop per l’infortunio al ginocchio è stato pesante”.