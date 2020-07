Una rimonta che sa di secondo posto in classifica: l’Inter di Antonio Conte ha battuto il Torino di Moreno Longo per 3-1 dopo una gara combattuta e torna ad essere la prima inseguitrice della Juventus.

Inter-Torino, Conte

Al termine della gara di San Siro tra Inter e Torino, Antonio Conte ha analizzato la vittoria dei suoi ai microfoni di Sky Sport.

“Penso che la partita l’abbiamo iniziata molto bene, tenendo il dominio della partita. Poi c’è stato l’infortunio di Handanovic e in questo periodo capitano episodi continui che ci fanno prendere gol. E’ un periodo molto particolare, nelle gare precedenti siamo stati puniti in maniera eccessiva e sono stati compromessi tanti risultati. Abbiamo tenuto più del 60% del possesso palla, abbiamo tirato nove volte in porta e dominato. Il gol poteva spezzarci le gambe, bravi i ragazzi a reagire. Contento per Godin che ha anche segnato”.

Sei più sereno dopo stasera? “Le vittorie servono per dare morale e certezze, soprattutto ai calciatori. Noi lavoriamo in maniera importante sotto tutti i punti di vista e il risultato deve coronare gli sforzi. Quando non arriva dispiace molto però per me la strada è quella giusta, quella di giocare un calcio aggressivo, cercando di tenere il dominio della partita e rischiare anche qualcosa dietro“.

Futuro? “Ho già detto che prenderemo delle decisioni ma stavo parlando di Sanchez, da lì è partita la cantilena sul futuro. Sono arrivato qui per riportare l’Inter alla vittoria ed è inevitabile che ci voglia tempo. Altri anni ho sorpreso per aver portato le squadre alla vittoria, dalla Serie B alla FA Cup, fino alla Premier League e allo Scudetto. Sono arrivato qui con grande entusiasmo, ho fiducia di tutti e credo ne abbiano in me. Ho iniziato un progetto che ha la durata minima di tre anni, poi magari rinnovo. Non voglio essere di troppo in niente: se sono contenti del mio lavoro non vedo perché non si debba continuare ma se non dovessero essere felici, prenderanno altre decisioni“.

Conte su Eriksen e gli attaccanti

Eriksen fuori? “Sta lavorando, è tornato in campo con un piglio cattivo. Ha giocato tutte le partite da titolare ma deve tenere alto il suo livello. Abbiamo bisogno di tenere anche gli equilibri. Lui ha voglia di mettersi alla prova e credo abbia capito che è arrivato in un club ambizioso. Tutti si aspettano tanto ed è giusto che lui lo sappia. Sta facendo bene ma io deve fare delle scelte per il bene dell’Inter, cioè provare a fare le cose migliori per tutti”.

Sanchez-Lautaro? “Hanno caratteristiche diverse. Ad Alexis piace ricevere palla tra i piedi, è un brevilineo e sa saltare gli avversari nel breve. Magari non è un grande goleador ma crea tantissime situazioni. Adesso sta bene dopo un lungo periodo e ha margini di miglioramento. E’ una buona coppia con Lautaro ma non dimentichiamo che abbiamo fatto gran parte del campionato con la Lu-La. Si fa presto a dimenticare le cose ma i due attaccanti che hanno portato avanti la squadra sono stati Lukaku e Lautaro, sono stati la vita. Mi sarebbe piaciuto tenere Sanchez anche prima“.

