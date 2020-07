Inter, per la panchina c’è Mourinho: i dettagli

Inter, Conte ora è in bilico ma attenzione. Per la panchina non ci sarebbe solo Allegri ma anche una vecchia suggestione che corrisponde al nome di Josè Mourinho

Notizie Inter, occhio a Mourinho per la panchina

La vittoria di ieri sera contro il Torino ha riportato un po’ di serenità in casa Inter. I tre punti sono valsi ai nerazzurri l’aggancio alla Lazio.

tuttavia continano le voci di mercato su Antonio Conte: le dichiarazioni del tecnico salentino nel post partita, e quelle dell’ad Beppe Marotta, fanno pensare che anche la prossima l’avventura potrebbe proseguire.

Tuttavia le frasi potrebbero anche essere di circostanza visto il rapporto non più idilliaco come a inizio stagione, per questo negli ultimi giorni si parla anche del possibile arrivo di Max Allegri.

Come riportato da InterLive, tuttavia, in questo momento l’Inter non può ‘permettersi’ di licenziare l’attuale tecnico. Il gruppo Suning si troverebbe a pagare tre top allenatori: oltre a Conte, i nerazzurri pagani anche Spalletti.

Inter: Mourinho se Conte va via

La separazione, dunque, sarebbe possibile solo se l’ex CT della Nazionale trovasse un’altra panchina.

Tuttavia per sostituirlo non ci sarebbe solo Allegri ma occhio anche al nome di José Mourinho. Lo ‘Special One’ non è riuscito nell’impresa di portare il Tottenham in Champions subentrando in corsa a Pochettino e medita già di lasciare il Tottenham.