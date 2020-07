Calciomercato Napoli, Giuntoli è in missione in Francia

Il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, è volato in Francia non solo per la trattativa dell’attaccante, ma anche per un difensore.

Osimhen per il Napoli. Ma il nigeriano valuta altre offerte

Dopo la telenovela Pjanic-Barcellona ed Arthur-Juventus, conclusasi con un lieto fine, la prossima trattativa di mercato che impazzirà in questi giorni sarà quella tra Osimhen ed il Napoli. Il club azzurro vuole chiudere quanto prima il trasferimento del nazionale nigeriano. Aurelio De Laurentiis lo aspetta.

Ma è proprio l’attaccante a non avere fretta. Infatti le richieste per la punta di certo non mancano. La cosa certa è che sicuramente, alla fine di questa stagione, lascerà il Lille. La valutazione è sempre quella: 60-70 milioni di euro.

Giuntoli in Francia anche per Gabriel

Dal Lille interessa anche il difensore brasiliano Gabriel. Il centrale brasiliano potrebbe essere il giusto erede di Kalidou Koulibaly che potrebbe fare le valigie e trasferirsi in Premier League. Il Napoli ha offerto 50 milioni di euro (e inserirebbe nella trattativa, molto volentieri, anche Adam Ounas). Si è capito che Giuntoli non è andato in Francia per vacanze, ma per concludere due affari importanti per la società partenopea. Il prossimo anno si punta a qualcosa di grande, come vuole anche mister Gennaro Gattuso. La vittoria della Coppa Italia non basta, anche se ci sono ancora i quarti di Champions League da conquistare…