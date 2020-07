Calciomercato Napoli: Osimhen in Italia, oggi firma e annuncio

Victor Osimhen, attaccante del Lille, è sempre più vicino al trasferimento in Italia. Il giovane calciatore nigeriano è pronto alla firma con la sua nuova squadra, il Napoli, che da tempo ha messo gli occhi sul calciatore. Gli azzurri seguono anche un altro calciatore del Lille, si tratta del difensore centrale Gabriel. Possibile doppia operazione.

Napoli, Osimhen ad un passo dagli azzurri

Come riportato da SportMediaset Osimhen è davvero vicino al trasferimento con gli azzurri. Aurelio De Laurentiis ha nelle scorse ore mandato Cristiano Giuntoli in Francia per chiudere con il Lille, per una cifra record di circa 80 milioni di euro. Incontro oggi in Sardegna con il ds del Napoli più i legali Pompilio e Chiavelli che hanno pronto il contratto da dover far firmare al calciatore 21enne nigeriano.

Napoli: Osimhen in Italia, oggi firma e annuncio

La firma del calciatore nelle prossime ore, per poi visite mediche e l’annuncio ufficiale che è previsto per giovedì. Un attaccante ricercato da moltissimi club in Europa, ma con il Napoli che ha deciso di puntarci forte per anticipare la concorrenza e sostituire soprattutto Arkadisuz Milik che andrà via. Sarà Victor Osimhen l’attaccante prossimo del Napoli di Gennaro Gattuso, che ha voluto fortemente il giovane calciatore. Per lui pronto un lungo contratto di cinque anni.