Il Manchester City cambia il mercato di tutta Europa. Squalifica revocata al club inglese, che potrà partecipare alle prossime edizioni di coppe europee. Con la Champions League da giocare cambiano i piani e il club torna ad investire tanto sul mercato, attirando l’interesse dei migliori calciatori. Una reazione a catena che si scatenerà grazie alla squadra allenata da Pep Guardiola.

Napoli: squalifica Manchester City, si sblocca tutto. Pronti 165 milioni

Il Manchester City guarda subito in Serie A dopo la revoca della squalifica grazie al TAS. Guardiola sa di dover rinforzare la difesa e nel mirino ci sono almeno tre calciatori dei grandi club italiani, come Koulibaly del Napoli, Skriniar dell’Inter e Bonucci della Juventus. Il presidente dei Citizens mette sul mercato 165 milioni di euro per chiudere grandi colpi.

Napoli, il Manchester City pronto all’acquisto di Koulibaly

Il TAS di Losanna ha graziato il Manchester City che non dovrà più essere assente dalle prossime due edizioni di coppe europee, soltanto 10 milioni di euro di multa per il club inglese. Pep Guardiola ha avuto l’ok dallo sceicco Mansur per la prossima sessione di calciomercato, messi a disposizione circa 165 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror, il primo obiettivo è Kalidou Koulibaly con il Napoli che vuole 80 milioni di euro. Gli inglesi sono pronti ad accontentare Aurelio De Laurentiis.