Il calciomercato del Napoli sta entrando sempre più nel vivo. Dopo il rinnovo di Dries Mertens, gli azzurri si sono fiondati sulla trattativa Osimhen per regalare a Gattuso un nuovo attaccante da affiancare al belga e a Petagna.

Calciomercato Napoli, l’agente di Barrow esce allo scoperto

L’ingaggio di Victor Osimhen potrebbe non essere così semplice come sembrava qualche settimana fa. Il giovane attaccante nigeriano sta prendendo tempo per decidere il miglior futuro possibile e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per un accordo o per il tramonto della trattativa. Per questo gli azzurri continuano a guardarsi intorno e a valutare altri profili. L’ultima idea per l’attacco napoletano arriva da Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del futuro del giovane attaccante gambiano del Bologna che sta sorprendendo tutti in rossoblù.

“Da quello che so, c’è stato un contatto l’anno scorso per uno scambio tra Barrow ed Inglese. Me l’ha detto l’Atalanta, ma poi non si è fatto nulla. I bergamaschi volevano inserire il ragazzo nella trattativa, ma il Napoli voleva monetizzare e l’ha fatto abilmente con il Parma. Napoli è una grandissima piazza, come si può escluderla? Mi farebbe piacere portarlo lì”.

