Calciomercato Monza, Balotelli più di una suggestione: riparte dalla Serie B?

Il calciomercato del Monza si infiamma, Berlusconi e Galliani vogliono fare grande il club. La nuova idea porta il nome di Mario Balotelli, Supermario potrebbe ripartire dalla Serie B. I colpi, nel campionato cadetto, non stanno mancando. Jeremy Menez – altro ex Milan – è finito alla Reggina, mentre si fa calda la pista che porta Balotelli verso il Monza. Un’ipotesi concreta, perché Berlusconi vuole puntare in alto. E l’idea di scendere di categoria, per Mario Balotelli, potrebbe rivelarsi vincente.

Monza, Balotelli in Serie B: il club pronto a piazzare colpi in grande, c’è anche Pazzini tra le idee di Galliani

Finito ancora una volta al centro delle polemiche, l’ex titolare della Nazionale, Mario Balotelli. Finita male anche la sua esperienza al Brescia, club che gli aveva concesso la chance di giocare nuovamente in Serie A ma che, per diverse questioni, non è andata per il meglio. E adesso, lo stesso Balotelli, potrebbe ripartire ancora, questa volta dal Monza. Silvio Berlusconi potrebbe volerlo, per affidarlo al tecnico, Christian Brocchi. A riportare la notizia sono i colleghi di SeriebNews.com che inoltre svelano che, tra i nomi per l’attacco, sarebbe venuto fuori quello di un altro ex Milan, Gianpaolo Pazzini.