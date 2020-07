Calciomercato Milan, bomba dalla Spagna: colpo in arrivo

Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona per il futuro: Emerson Royal

Va a caccia di nuovi perni per le corsie, ma sopratutto per l’oggi e il domani. Parliamo del Milan, finito sul difensore del Barcellona, Emerson Royal. Il calciomercato si infiamma intorno al suo nome, il classe ’99 è uno dei profili più graditi dal club rossonero, pronto a realizzare un’importante operazione. Per finanziare il mercato in entrata, il club blaugrana dovrà cedere qualcuno dei suoi pezzi pregiati, così da ottenere gli slot economici a disposizione per arrivare a Lautaro Martinez. E tra i pezzi pregiati ci sono anche i giovani, dal grande potenziale. Uno di questi è appunto il terzino finito in prestito al Betis Siviglia nel corso di questa stagione, pronto ad una nuova avventura e lontano dalla Liga.

Milan, un nuovo brasiliano al Milan? Emerson, il terzino di Sao Paulo, convince i rossoneri

Stando a quel che rivelano i colleghi del Mundo Deportivo, costerà sui 25 milioni il calciatore di Sao Paulo, dal Barcellona. Ci sarebbero le intenzioni di cederlo e il quotidiano catalano ha svelato che la società rossonera avrebbe avuto qualche discorso accelerato, per prendere informazioni su Emerson Royal, proprio con il club blaugrana. Il Barcellona ha già informato il Milan che le intenzioni saranno quelle di cederlo solo con operazione “cash” e a titolo definitivo, senza prestiti o contropartite.