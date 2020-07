Calciomercato Milan, deciso il futuro di Donnarumma: chiamata con Raiola

Il Milan post Coronavirus è una delle squadre più in forma del campionato italiano. La società è a lavoro per mettere su una squadra pronta a lottare da subito a livelli importanti, ma allo stesso tempo giovane. Il club ha deciso di partire dalla conferma dei calciatori migliori, su cui costruire le basi per il futuro. Tra questi c’è senza ombra di dubbio anche Gigio Donnarumma, uno dei portieri più giovani e forti del panorama europeo.

Milan, deciso il futuro di Donnarumma

In un primo momento si pensava che il calciatore potesse andare via a fine stagione senza troppi problemi, visto anche il contratto in scadenza nel 2021. Ora però tutto cambia, con il classe 1999 che sembra propenso a dare ancora una chance ai rossoneri e capire che progetto sarà quello futuro. La società non vuole monetizzare e ha proposto il prolungamento del contratto. Le parti sono a lavoro per l’intesa.

Milan, rinnovo top per Donnarumma: si attende la risposta

Le parti anche non si sono incontrate, ma una chiamata con il suo agente Mino Raiola è già arrivata. Intanto, si punta a blindare Donnarumma con l’offerta già pronta: stesso ingaggio, ricco di bonus e con scadenza 2023. L’intenzione di tutti è quella di rinnovare, ma per l’intesa si dovrà aspettare il termine della stagione.