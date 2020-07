Calciomercato Milan: domani il riscatto di Kjaer

Milan, in attesa di Rangnick i rossoneri sono pronti a dare una prima ufficialità. Il primo colpo potrebbe essere il riscatto di Simon Kjaer.

Milan, Kjaer domani sarà ufficialmente rossonero

Ha convinto tutti in questa seconda parta di stagione, Simon Kjaer resterà al Milan anche il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da cm.com il club rossonero ha deciso di sfruttare l’opzione di riscatto dal Siviglia. Questa, per i rossonere sarebbe scaduta domani.

Per questo motivo, salvo sorprese dell’ultima ora, l’ex centrale di Roma e Palermo dovrebbe restare.

Il difensore, arrivato a gennaio via Atalanta, in sei mesi ha giocato 14 partite di campionato e 4 di Coppa Italia.

Anche per il nuovo corso, in attesa di un innesto importante, il calciatore sarà un punto di riferimento anche per la formazione di Rangnick. Il Siviglia, con il quale i rapporti sono ottimi anche grazie all’affare Suso,incasserà circa 3,5 milioni di euro.

Milan, il contratto di Kjaer

Kjaer dovrebbe firmare un contratto biennale, fino al 2022. Un contratto biennale per il calciatore che al fian o di Romagnoli rappresenterà la garanzia per la prossima stagione. Dopo aver cominciato la stagione all’Atalanta, club nel quale non si era sentito valorizzato nella difesa a 3 di Gasp, il centrale ha preso il posto a gennaio di Caldara. L’annuncio potrebbe arrivare domani mattina. Tra l’altro i rossoneri potrebbero chiudere un altro colpo dalla Liga.