Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo per l’attacco

La Lazio continua a portare avanti il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. Quella attuale si concluderà comunque in maniera molto positiva, ma è chiaro che servirà apportare delle modifiche anche nel reparto offensivo. Oltre alla scontata riconferma di Immobile, attenzione anche a quelli che potrebbero essere dei nuovi innesti.

Ultime Lazio: Morelos nel mirino per il reparto offensivo

Tantissimi nomi circolati ultimamente stanno infiammando il mercato italiano, con la maggior parte delle squadre che vorrebbe andare a puntellare soprattutto il reparto offensivo. Anche la Lazio ci pensa, e mette nel mirino diversi giocatori. Nella giornata di oggi però pare sia spuntato fuori un altro nome molto interessante: Morelos, attaccante in forza ai Rangers. Soprannominato “El Bufalo”, Morelos è un attaccante classe 1996 e che vale almeno 20 milioni di euro. Segna gol a raffica: 18 gol il primo anno, 30 il secondo, 29 in quella in essere non ancora conclusa. Un profilo interessante, e che sarebbe anche piuttosto suggestivo.

Morelos: il colpo giusto per l’attacco

Morelos sta sicuramente vivendo un gran momento di forma, e i suoi attuali numeri lo confermano eccome. Le sue qualità potrebbero sposarsi benissimo con il gioco di Inzaghi: è un giocatore agile e veloce, ma dotato anche di tanta potenza fisica. Un Caicedo più veloce possiamo dire, e che potrebbe diventare il beniamino dei tifosi.

