Calciomercato Juventus: Zaniolo a settembre ma non solo

La Juve vuole Nico Zaniolo. Come riportato da cm.com in estate i bianconeri faranno di tutto per chiudere il colpo dalla Roma.

Mercato Juve, Zaniolo è la priorità

La Juventus riserva una posizione altissima della propria lista sul mercato per Nicolò Zaniolo. Il club bianconero è stato ammaliato dalle sue qualità, e dallla sua esuberanza.

Per Sarri il giovane talento della Roma sarebbe l’idea per la Juve del presente come del futuro. Eppure, la dirigenza bianconera da mesi sa bene che la Roma non intende arretrare di un centimetro.

Il club di Pallotta, nonostante il periodo complicato dal punto di vista finanziario, vorrebbe tenere il calciatore a costo di sedersi nuovamente al tavolo per un nuovo contratto. La priorità del club è tenere il giovane calciatore che non ha mai chiesto la cessione.

Juve, la volontà di Zaniolo

Zaniolo stesso ha preso posizione e comunicato alla Roma di voler restare ancora nella capitale almeno per la prossima stagione.

Per questo motivo, se non dovesse essere il club a metterlo sul mercato per necessità finanziarie, il giocatore rimarrebbe dove si sente davvero importante.

In estate, contratto nuovo o meno, non ci sarà una richiesta di cessione alla Roma, un punto a favore del CEO Fienga che lavora per tenere Zaniolo e blindarlo dall’assalto bianconero.

Tuttavia la Juve non si arrenderà, il club bianconero insisterà per Nicolò anche in prospettiva, pure con vista sul 2021 se i giallorossi non aprissero ad una cessione immediata.