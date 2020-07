Calciomercato Juventus, in arrivo il rinnovo della stella

Da Torino fanno sapere che manca sempre meno al rinnovo del suo fantasista. A breve potrebbe arrivare l’annuncio dalla società.

Dybala-Juventus fino al 2025. Si lavora per il rinnovo

Paulo Dybala è pronto a rimanere per altri anni con la maglia bianconera. Il direttore sportivo delle ‘zebre‘, Fabio Paratici, prima del match contro l’Atalanta affermò: “Stiamo parlando con il suo entourage per il rinnovo. Per noi è un giocatore fondamentale. Quando lo abbiamo acquistato sapevamo di aver fatto un grande investimento, abbiamo sempre creduto nelle sue qualità tanto da affidargli la maglia numero 10. Sarà lui il futuro della Juve“. Potrebbe essere il secondo calciatore della squadra più pagato, ovviamente dopo Cristiano Ronaldo.

Le cifre si aggirano attorno ai 10 milioni di euro annui. L’obiettivo della ‘Joya‘ è quello di diventare il simbolo di questo club, magari diventarne anche capitano un giorno.

Dal rifiuto al Manchester United alla rinascita con i bianconeri

La squadra di Manchester aveva provato in tutti i modi a convincere il fantasista argentino a trasferirsi in Premier League, scambiandolo addirittura con Romelu Lukaku (che in questa stagione sta facendo le fortune dell‘Inter). Ma Dybala ringraziò e rifiutò la destinazione. Troppo grato alla causa bianconera, non ha mai pensato di andarsene dalla società che ha sempre creduto in lui. Ora che ha convinto anche il suo allenatore, Maurizio Sarri, che lo inserisce tra i titolari le voci che lo vogliono lontano da Torino si fanno sempre più minuscole.