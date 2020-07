Calciomercato Juventus, i bianconeri aspettano il fantasista

I tifosi viola non hanno per niente gradito il suo gesto (aveva zittito lo stadio con pubblico assente) dopo il gol del pareggio di Patrick Cutrone.

Caos Chiesa, la Juventus attende

Perché quel gesto subito dopo il gol di Cutrone? Chi ha voluto zittire, il pubblico? Il suo allenatore? Probabilmente non lo sapremo mai, ma una cosa è certa: i tifosi della Fiorentina non hanno preso per niente bene quello che ha fatto Federico Chiesa. Che possa essere un segnale d’addio? Chi lo sa. Nel frattempo la Juventus non ha mai nascosto il desiderio di portare a Torino il figlio d’arte del grande Enrico.

Il presidente Rocco Commisso giorni fa ha dichiarato: “Se Federico vuole andare via non possiamo trattenerlo. Cercheremo di accontentare le sue richieste, sperando che accontentino anche noi“. I bianconeri rimangono alla finestra.

Paratici al lavoro per ringiovanire la squadra

Non è un mistero che la Juventus voglia il numero 25 viola per la prossima stagione. Quando c’erano ancora i Della Valle provarono in tutti i modi ad acquistarlo, ma non se ne fece più nulla. Stavolta la dirigenza viola è stata brava a a trattenere il suo gioiello per un anno. Non è escluso che in questa trattativa non possano essere inserite delle contropartite tecniche: si parla di Romero o Rugani, ma anche di Pellegrini o Perin.