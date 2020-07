Calciomercato Inter: prende quota il colpo dall’Udinese

L’Inter continua a pensare al mercato in attesa di confermare il piazzamento in Champions League. Oltre ad intervenire in mezzo al campo, i nerazzurri pensano anche ad un nuovo portiere.

Inter: prende quota ancora Musso

Il nome giusto potrebbe essere ancora quello di Juan Musso. Il numero uno dell’Udinese da tempo nel mirino dell’Inter che sta riflettendo sul futuro della propria porta dato il rendimento altalenante di Samir Handanovic.

Il portiere potrebbe arrivare, proprio come il capitano, dal Friuli. A settembre Radu tornerà alla base, ma potrebbe non essere l’unico “acquisto” tra i pali.

L’estremo difensore dell’Udinese sta riprendendo quota nei gradimenti della società in vista della prossima stagione. I nerazzurri, infatti, acquistando l’argentino potrebbero garantirsi il portiere del futuro magari inserendo nell’affare il cartellino proprio di Radu.

Inter, quanto vale Musso?

Musso a Milano farebbe per almeno un anno il secondo per poi esser lanciato da Conte come titolare. Il problema è però il prezzo del portiere che attualmente vale oltre 30 milioni di euro.

L’Udinese, infatti, resta una bottega carissima ed il presidente Pozzo per privarsi del portierino argentino chiederebbe uno sforzo importante all’Inter di Marotta ed Ausilio. Tra l’altro i nerazzurri restano interessati anche ad un altro argentino in forza nell’undici di Gotti.