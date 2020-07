Calciomercato Inter, i neroazzurri pronti a cedere il difensore in Premier

E’ sfida a due per aggiudicarsi il roccioso difensore interista. Il club non tratterrà il giocatore se dovesse arrivare la giusta offerta.

Per Skriniar è derby di Manchester

I due club di Manchester della Premier League, United e City vogliono ringiovanire e rinforzare la propria difesa. Milan Skriniar potrebbe approdare presto in Premier League. La società di Zhang fa sapere che non ha nessuna intenzione di trattenere il giocatore contro la sua volontà, a patto che nelle casse dei neroazzurri non entrino 60 milioni di euro. Il difensore slovacco sta avendo non pochi problemi a giocare con la difesa a 3.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport‘ tra lui e Lautaro Martinez, Antonio Conte farebbe partire volentieri Skriniar. Sarebbe molto più facile sostituire l’ex Sampdoria che il ‘Toro‘, visto che giocatori con le caratteristiche dell’argentino in giro non ce ne sono.

Sul difensore anche il Real Madrid

Le squadre che possono permettersi di spendere cifre folli sono sempre quasi le stesse. Nominate già le due squadre di Manchester, rimangono quelle spagnole. Il Barcellona, almeno per il momento, non ha dichiarato interesse per il numero 37 neroazzurro. Il Real Madrid invece ha chiesto più di una informazione a Beppe Marotta. I ‘blancos‘ cercano un giocatore giovane da affiancare al capitano Sergio Ramos e che in futuro possa prendere proprio il suo posto.