Calciomercato Inter, arriva la decisione su Mandzukic

Un mercato sempre più intenso ed interessante quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato continuano a portare avanti operazioni di ogni tipo. L’idea comune è quella di andare a puntellare vari reparti, e a saperne qualcosa è l’Inter, intenzionata a cambiare qualcosina nel reparto offensivo.

Ultime Inter: niente assalto a Mandzukic?

L’Inter apporterà delle modifiche al proprio attacco, anche perchè la situazione Lautaro continua a non essere per nulla chiara. L’attaccante argentino potrebbe lasciare i nerazzurri in direzione Barcellona, e in tal caso servirà un sostituto da affiancare a Lukaku, o quanto meno che possa sostituirlo. I nomi sul taccuino sono tanti, ma negli scorsi giorni uno in particolare ha attirato l’attenzione da parte di tutti: Mario Mandzukic. L’attaccante croato ha da poco lasciato l’Al Dulhail, ed è per questo che è diventato subito un’occasione piuttosto ghiotta, specie per Conte, che lo reputa il prototipo ideale. Occhio però al mancato assalto: stando a quanto riportato da cm.com, i nerazzurri per ora non accelereranno, anzi aspetteranno di portare avanti altri affari.

Attacco Inter: Dzeko e Giroud le priorità

Mandzukic non arriverà all’Inter, o almeno è quello che per ora filtra dall’ambiente nerazzurro. Conte ha già in mente due preferiti: Dzeko e Giroud. Entrambi sono stati inseguiti per lungo tempo, e la sensazione è che la prossima finestra di mercato possa essere quella giusta per consolidare le trattative.

