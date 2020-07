Calciomercato Inter, Mandzukic: il pupillo di Allegri… per Conte?

Calciomercato Inter, occhi su Mandzukic: potrebbe essere lui l’acquisto a costo zero per il 2021

Al centro delle questioni di calciomercato ci è finita l’Inter e Antonio Conte, ma viene fuori anche il nome di Mario Mandzukic. Ebbene sì, il calciatore croato ha rescisso in via ufficiale, qualche settimana fa, il suo contratto con il club dell’Al Duhail, lasciando dunque il Qatar. Esperienza già finita ed è pronto al gran ritorno in Europa. In particolar modo, su di lui, c’è sempre l’apertura dalla Serie A. Il Benevento sogna il colpo in grande per la Serie A, la Fiorentina fa sul serio, ma non sono le due uniche ipotesi italiane. C’è l’Inter, storica rivale della sua ex squadra, pronta ad affidargli un posto da alternativa di lusso a Romelu Lukaku.

Inter, Mandzukic è l’idea a parametro zero: il croato pronto al ritorno in Serie A

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, sarebbe un nome caldo in casa Inter, quello di Mario Mandzukic. Il croato potrebbe essere protagonista del prossimo calciomercato, con Antonio Conte che potrebbe ritrovarsi in rosa un nuovo importante perno, al di là del possibile addio di Lautaro Martinez. Il punto però, gira attorno alla questione tecnico: sarà Antonio Conte a giovare delle sue caratteristiche o appunto, il suo ex allenatore, Massimiliano Allegri. Sì, perché nonostante le parole del tecnico pugliese, convinto del progetto triennale fissato con l’Inter, lo spiraglio per l’altro ex Juve è sempre aperto.