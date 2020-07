Calciomercato Inter: Lautaro Martinez ha già scelto, le scuse di Marotta

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è ormai pronto a lasciare il nostro campionato. Il calciatore argentino ha ormai deciso di lasciare la Serie A e nella testa ha soltanto il Barcellona. La trattativa al momento è in fase di stallo, ma sia il presidente Bartomeu che il dirigente Marotta hanno chiaramente annunciato i contatti che potrebbero diventare qualcosa di più nelle prossime settimane.

Inter, Lautaro Martinez più vicino al Barcellona

In Spagna sono sicuri, come riportato da Mundo Deportivo, Lautaro Martinez pensa solo al Barcellona. Il calciatore nona ha nessuna intenzione di prendere questo grande treno per la sua carriera da calciatore e soprattutto il ricco ingaggio offerto dai catalani da oltre 10 milioni di euro a stagione. Il talento dell’Inter vuole giocare con Leo Messi, per provare a trovare l’intesa giusta anche per tornare a diventare grandi con l’Argentina.

Inter, scuse di Marotta: Lautaro Martinez ha già scelto

L’intenzione degli spagnoli è quella di chiudere una volta terminata la stagione, dato che sia Barcellona che Inter dovranno concentrare le energie nel mese di agosto in Champions ed Europa League. Dal lato dei nerazzurri continua ad arrivare la chiusura di Beppe Marotta che però mette le mani avanti con dichiarazioni che portano ad una conclusione, Lautaro vuole soltanto il Barcellona: “Se Lautaro ci chiedesse di andar via in futuro allora valuteremmo le proposte”. Una sorta di scusa di Marotta per non deludere i tifosi in futuro quando la cessione sarà inevitabile.