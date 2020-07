Calciomercato Inter, e se il top player cambiasse idea e restasse?

Ieri sera è stato protagonista con il gol del 3-1 che ha garantito la vittoria alla sua squadra. Che le voci di un suo approdo in Spagna si allontanino?

Lautaro Martinez si prende l’Inter

Finalmente ritorna al gol Lautaro Martinez. Da tanto, troppo tempo, il calciatore aveva dimenticato la gioia di realizzare una rete e festeggiare un gol con i propri compagni. E’ vero che sono passati solo 22 giorni, ma per un attaccante sembra un’eternità. L’Inter ha ritrovato il suo ‘Toro‘. Aveva troppa voglia di riscattarsi l’argentino dopo il rigore sbagliato contro il Bologna che poteva portare la squadra sul 2-0. Senza il suo compagno di reparto, Romelu Lukaku, sembrava ancora molto più difficile affrontare l’altro ‘Toro‘, quello granata.

Ma grazie anche ad una eccellente prestazione di Alexis Sanchez, i neroazzurri si sono sbarazzati di un Torino che, dopo aver trovato la fortunosa rete del momentaneo vantaggio (paperona di Handanovic), ha pensato di difendersi per il resto della partita. Ma quando i ragazzi di Conte sono in giornata non ce n’è per nessuno.

Martinez allontana, ancora di più, il Barcellona?

Il presidente dei blaugrana, Bartomeu, ieri ha dichiarato: “La trattativa con l’Inter per il calciatore è ferma. L’ultima volta che ne abbiamo parlato è stata qualche settimana fa“. L’obiettivo di Zhang e Marotta è quello di rinnovare il contratto all’attaccante, magari rimandando di qualche anno il suo trasferimento. Lionel Messi (che ha espressamente dichiarato il suo consenso all’acquisto del suo connazionale) aspetterà?