Calciomercato Genoa: scelto l’allenatore, torna ad allenare in Serie A

Il Genoa è in piena lotta salvezza. Il Grifone si trova al 17esimo posto a solo un punto di vantaggio sul Lecce e l’ultima posizione per la zona retrocessione. La società vuole evitare a tutti i costi la retrocessione in Serie B e ha mandato un chiaro segnale alla squadra. Intanto, Davide Nicola, arrivato a Genoa a campionato in corso, si sta giocando le sue ultime carte. Il prossimo anno, in caso di salvezza, il club ha già deciso chi sarà il prossimo allenatore.

Genoa, ennesimo cambio allenatore: Preziosi ha scelto

La squadra è costruita per una difesa a tre e il presidente Preziosi ha individuato già il prossimo allenatore del Genoa. La società ora però si augura che l’attuale squadra e l’allenatore Nicola riescano ad ottenere la salvezza in vista della prossima stagione. Sfida impegnativa con il Lecce e altri club in corsa. Intanto, l’allenatore prossimo ha già dato l’ok per approdare in Liguria e tornare ad allenare in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, sette squadre in lotta alla salvezza: calendario a confronto

Serie A, prossimo allenatore Genoa: scelto Semplici

A riportare la notizia è stato il noto quotidiano Tuttosport, che parla di chi sarà il prossimo allenatore del Genoa. Si tratta di un immediato ritorno in Serie A, per Leonardo Semplici. E’ lui, l’ex allenatore della SPAL esonerato in questa stagione, il tecnico scelto per guidare il Genoa del futuro. Addio a Nicola che potrebbe anche lui restare in Serie A.