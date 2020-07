Calciomercato Fiorentina, c’è la prima scelta per l’attacco

La Fiorentina ha attraversato una stagione parecchio complicata, e tuttora il rendimento della squadra viola è tutt’altro che costante. Commisso vuole riportare in auge la squadra di Firenze, e per farlo avrà bisogno di una punta, possibilmente di spicco e che possa garantire tanti gol. Sul taccuino c’è un nome che più di tutti rappresenta una suggestione.

Mercato Fiorentina: Belotti il preferito per il reparto offensivo

Tante idee, tanti attaccanti nel mirino, e finora poca concretezza. La Fiorentina ha bisogno di un bomber, e nel mirino continua ad esserci Andrea Belotti. Il Gallo rappresenta la prima scelta per l’attacco viola, oltre che il sogno di molte squadre di Serie A. Il centravanti del Torino è una vera bandiera del club, ed è per questo che ad oggi resta davvero complicata una sua eventuale partenza. Commisso vuole rendere grande la Fiorentina, e per farlo sa di aver bisogno di un giocatore così importante, peccato però che di mezzo ci sia Urbano Cairo. Questa la notizia riportata da La Nazione.

Colpo Belotti: quanto chiede Cairo?

Belotti resta una suggestione per la Fiorentina, ma il rischio è proprio che resti soltanto tale. Cairo spara altissimo per il suo campione: ben 70 milioni di euro, e ci sto rimettendo.. come cita un noto programma televisivo. La viola dovrà quindi sperare in un ribasso del prezzo, o almeno di convincere i granata con qualche contropartita.

