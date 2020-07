Bologna, infortunio e tegola per Mihajlovic: stagione finita

Bologna, infortunio Bani: Mihajlovic perde il suo difensore, ecco cosa è successo

Stagione compromessa, finisce forse quella che è l’annata di Mattia Bani. Il difensore del Bologna ha subito un brutto infortunio, che costringerà Sinisa Mihajlovic a fare a meno di lui. Il tecnico dei felsinei non potrà utilizzarlo, perché l’ex Chievo ha praticamente subito una lesione al gemello sinistro.

Bologna, il comunicato sull’infortunio di Bani: stagione finita

Ha comunicato proprio il club di Bologna, le condizioni del suo difensore, Mattia Bani. Il calciatore italiano sarà costretto a fermarsi per circa 3 o 4 settimane, praticamente quasi un mese. Questo non permetterà al giocatore di prendere parte ai match di questo finale di campionato, che andrà a concludersi proprio in questo rush finale di luglio. Quello che segue, è quanto annunciato dalla società rossoblu, attraverso il proprio sito ufficiale: “Gli esami cui è stato sottoposto Mattia Bani hanno evidenziato una lesione del gemello mediale sinistro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane”.

Il calciatore, fino a questo momento, è stato molto preso in considerazione dal suo allenatore. Un perno importante per Sinisa Mihajlovic che ora lo perde fino al margine della stagione. Aveva collezionato 27 presenze (il Bologna ha disputato 32 match) e addirittura solo in una partita si è ritrovato ad entrare dalla panchina. Inoltre Bani crea molta pericolosità in avanti: ha firmato 4 gol in questa stagione.