Atalanta, Marino: “Muriel sta bene, solo un incidente domestico”

Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Brescia:

Le parole di Marino

“Adesso ci godiamo il momento e la prestazioen di sabato scorso, nel calcio non si vince ai punti e questo è il frutto di una prestazione incredibile.

PSG? La formazione tipo è di talento, per superare quella squadra serve grande organizzazione. Dobbiamo essere molto bravi a contrapporci ad una squadra fatta di grandi campioni che stanno facendo bene in Europa in questi anni.

Juventus? Noi come sociatà siamo prudenti ma la squadra sta aumentando la consapevolezza, ora abbiamo grandi obiettivi.

Muriel? Sono incidenti domestici ma fortunatamente sta bene, oggi è rimasto a riposo, tutto tranquillo. E’ scivolato in casa, non è successo niente di che”.