Atalanta, infortunio Muriel: sospiro di sollievo, ecco il comunicato (UFFICIALE)

Atalanta, infortunio Muriel: condizioni e tempi di recupero del colombiano

Ha fatto spaventare tutti la news che è circolata nel corso di questa mattinata: sta bene Luis Muriel, centravanti dell’Atalanta che aveva subito un infortunio tra le mura di casa. Il quotidiano Bergamo e Sport aveva anticipato quelle che sono ora le condizioni comunicate dallo stesso club bergamasco. Nel corso della serata sarà assente, ma farà regolarmente il tifo per la sua Atalanta nel derby affascinante che andrà in scena contro il Brescia.

Atalanta, il comunicato ufficiale del club sull’infortunio di Luis Muriel

Si era fatto male, una botta alla testa con la quale non si scherza mai, Luis Muriel. Il centravanti colombiano potrà seguire i suoi solo tifandoli, senza poter dare il suo importante contributo per Gian Piero Gasperini. E’ stato ricoverato in clinica, ma è tutto sotto controllo per il giocatore. Lo rivelano direttamente dal sito ufficiale della società dell’Atalanta: “Il club rende noto che, a seguito di un incidente domestico, il calciatore Luis Muriel non potrà essere disponibile per la gara Atalanta-Brescia della 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la seduta di allenamento di domani 15 luglio”.