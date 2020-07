Atalanta, Gasperini: “Ecco quale è il nostro segreto”

Gasperini a Sky Sport dopo il Brescia

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Brescia:

Le parole di Gasperini

“Abbiamo fatto 93 gol, è un bel record, è tanta roba. Si ritorna ai tempi di Sivori. Non so come abbiamo fatto, anche lo scorso anno abbiamo segnato tanto. Ma in quest’anno ci siamo superati come numero di gol e tanti di qualità, non è una cosa per vantarmi. Ci è capitato di fare goleade ma non per umiliare gli avversari, proviamo giocate e triangoli, questo ci porta a fare tanti gol.

Oltre le aspettative? E’ difficile dire che me l’aspettavo, noi non partiamo mai per andare in Champions e stare in queste posizioni, però questo è il 4o anno che ci ritroviamo con una classifica buona. Siamo cresciuti e le coppe ci hanno aiutato a crescere sotto l’aspetto tecnico. Altri fanno altre osservazioni, la nostra squadra è cresciuta tanto per qualità, sennò non fai tanti gol.

Champions? Ci prepariamo, gestirci non ci piace. E’ anche per giocare il campionato perchè abbiamo partite impegnative nelle prossime 5. Il modo migliore per arrivare al 12 agosto è fare buone gare in campionato, questo ti da fiducia, l’obiettivo è giocare la Champions ancora e manca la matematica. Ci giocheremo il secondo posto anche se Inter e Lazio sono due grandi squadre, proveremo a fare il massimo”.