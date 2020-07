Atalanta-Brescia 6-2: risultato, sintesi, gol e video

Atalanta-Brescia, il primo tempo

L’Atalanta travolge il Brescia tra le mura amiche. Parte benissimo la Dea che trova subito la rete con Pasalic. L’ex Milan si inserisce bene e fulmina Andrenacci. La gara sembra equilibrata perchè il Brescia reagisce subito a pareggio dopo 8 minuti con Torregrossa. Ma non è finita perchè De Roon segna subito la rete del nuovo vantaggio. L’Atalanta prende campo e si diverte. Il gol più bello della serata lo segna Malinovsky da trenta metri mette dentro una rete stupenda. All’appello, tuttavia, manca anche l’attaccante Duvan Zapata che sfrutta il lavoro in corsia e fa subito 4-1.

Atalanta-Brescia, il secondo tempo

Nella ripresa il colombiano esce ma la partita non cambia, anzi. E’ ancora Pasalic a trovare la rete inserendosi tra le linee e bucando il portiere avversario sul primo palo. Poco dopo sempre Pasalic sfrutta un errore in difesa delle Rondinelle e sigla la sua personalissima doppietta. Comincia allora una lunga girandola di cambi con Gasperini che inserisce diversi giovani. Ne approfitta nel finale il Brescia anche grazie all’ingresso di Tonali che serve Spalek che batte il portiere Rossi appena subentrato a Sportiello. Tra i nerazzurri entra anche Bellanova in corsia, il giovane atalantino si fa notare per diverse incursioni ma impreciso in zona gol.