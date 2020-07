Notizie Inter, Barella a Inter tv

Ultime Inter | Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Inter TV:

Le parole di Barella

“Quello dell’Inter è davvero un gruppo affiatato: il legame con i compagni è ottimo, tutti vanno dalla stessa parte e provano a farlo al meglio.Quelli che mi danno più consigli sono Handanovic e Borja Valero.

Casa? Sono cresciuto in una famiglia numerosa ed ho sempre desiderato dei figli. Quando ho incontrato la persona giusta, ho realizzato il mio sogno. Mamma e papà mi hanno sempre sostenuto, sono davvero stato fortunato. È grazie a loro se ho imparato a vivere la vita come una sfida, ed il calcio è questo per me. Mio padre ha sempre guardato la Serie A con me: io guardavo, immagazzinavo ed apprendevo.

Idolo? Stankovic: mi hanno sempre affascinato le sue conclusioni. Due sono indelebili: il gol da fuori nel Derby e quello in Champions con loSchalke 04.

Gol Verona? In quell’esultanza ho liberato tutto quello che provo quando sono in campo. L’esplosione dello stadio è stata magnifica, mi sono emozionato tanto. Non è stato semplice arrivare fino a qui: sono giovane, ma il percorso è stato pieno di momenti complicati.

Resistenza? Anche io mi stanco, ma ho la fortuna di avere una grande resistenza: magari alcuni sanno fare altre cose, io ho questa qualità”.