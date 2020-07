News Lazio, in casa biancoceleste scoppia il caso ‘nutrizionista’

La squadra, in campo, non sta dando i giusti risultati. L’alimentazione della squadra è cambiata in corsa, colpa del nuovo nutrizionista?

Giocatori ko, sotto accusa il nutrizionista

Che non sia un buon momento per Simone Inzaghi e il resto della squadra non è un mistero. Da quando è ripreso il campionato, post-Coronavirus, la Lazio ha vinto solo 2 delle 6 partite disputate con 4 sconfitte. Risultati negativi per una squadra che sognava di vincere lo scudetto a distanza di vent’anni dall’ultima volta. Vige il nervosismo anche nello spogliatoio (lite tra il difensore Francesco Acerbi ed il medico sociale Ivo Pulcini) e ciò non fa bene all’ambiente. Senza dimenticare che ci sono stati 29 infortuni da quando la Serie A è ripresa.

Il 23 giugno la società ha annunciato l’arrivo di un nuovo nutrizionista, Iadder Fabbri. I medici del club hanno espresso parecchi dubbi sull’operato e sui risultati del nuovo dietologo. Fatto sta che l’alimentazione dei calciatori è cambiata da un giorno all’altro e se i risultati in campo non sono soddisfacenti, la colpa è anche di quello che mangiano, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Lazio: Immobile cambia idea, ora pensa all’addio

Mercoledì sera: obiettivo 3 punti contro l’Udinese

Alla ‘Dacia Arena’ di Udine, la Lazio ha il compito di risollevarsi dopo le tre sconfitte consecutive. C’è ancora una qualificazione in Champions League da archiviare ed un secondo posto da consolidare (ormai non tanto sicuro visto che Atalanta e Inter non mollano).