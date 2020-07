News Juventus, Cristiano Ronaldo nei guai per colpa del figlio

Stavolta non si parla delle prestazioni in campo del padre, ma di quelle di suo figlio, che potrebbero portare non pochi problemi.

Il figlio di Cristiano Ronaldo nei guai:indaga la Guardia Costiera

Nelle ultime ore su Instagram circola un video dove il protagonista è il figlio di Cristiano Ronaldo, Cristianinho. La sorella del portoghese, Elma Aveiro, ha ripreso il baby campione alla guida di una moto d’acqua, al largo di Madeira (Portogallo). A nulla è servito il tentativo di rimuovere il video, poiché il danno era già stato compiuto. Un’ingenuità che potrebbe costare molto caro al figlio del numero 7 della Juventus. Pare che anche lo stesso calciatore e sua mamma avessero condiviso il video, poi prontamente cancellato. La Guardia Costiera potrebbe aprire delle indagini.

Stanno esaminando le immagini che circolano sul social network. Il figlio di Ronaldo ha soli dieci anni, quindi minorenne e senza la patente necessaria per poter guidare la moto d’acqua. La legislazione portoghese potrebbe multare Cristiano Ronaldo dai 300 ai 3000 euro.

Guerreiro Cardoso (capo della polizia) conferma: “E’ in corso un’indagine“

Sta facendo molto discutere il video di Cristianinho. Il capo della polizia marittima locale, Guerreiro Cardoso, ha confermato: “E’ in corso un’indagine per questo spiacevole episodio. Bisogna ricordare a tutti che per guidare le moto d’acqua è obbligatoria una licenza che si può ottenere una volta raggiunta la maggiore età“.