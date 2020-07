Conferenza per il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini. Domani sera l’Atalanta sfiderà il Brescia di Diego Lopez.

Gasperini: “Brutto il gol subito a pochi minuti dalla fine“

Domani sera, alle 21:45, l’Atalanta affronterà il Brescia in casa. L’allenatore dei bergamaschi ha risposto ad alcune domande dei giornalisti e ha parlato anche della gara di sabato, pareggiata contro la Juventus: “Credevamo di aver vinto la partita, è un vero peccato. Non ho rimpianti perché la prestazione della mia squadra è stata ottima. Dispiace aver subito il gol quando il match stava per finire, ma abbiamo dominato in casa loro e sono molto soddisfatto di questo. Dobbiamo continuare a giocare così anche per le prossime partite per raggiungere quanto prima il nostro obiettivo.

Domani affronteremo il Brescia che avrà delle motivazioni molto alte, il nostro compito è quello di prendere il bottino pieno e qualificarci aritmeticamente per l’Europa, mettendo fuori dai giochi il Napoli. Sarebbe un grande risultato a cinque giornate dalla fine“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, occhi su un giovane rossonero

Ancora Gasperini: “Ilicic? Piano piano sta recuperando il top della forma“

“Quando recupereremo del tutto Ilicic sappiamo che abbiamo un’arma in più da sfruttare. E’ un giocatore eccezionale. Formazione? Ancora non ho deciso. Qualche botta l’abbiamo presa sabato sera, ho ancora 24 ore a disposizione per decidere chi mandare in campo. Schiererò in campo la migliore formazione per vincere questa partita“.