Juventus, Cristiano Ronaldo non si allena: report UFFICIALE

Juventus, Cristiano Ronaldo si ferma: non si è allenato quest’oggi

Si è fermato in allenamento Cristiano Ronaldo, arrivano news in casa Juventus. Non si è allenato nella giornata di oggi, agli ordini di Maurizio Sarri, che potrebbe fare addirittura a meno di lui in vista della prossima sfida di campionato. L’allenatore di Figline non lo ha avuto a disposizione nel corso di questa mattina dopo la doppietta firmata su calcio di rigore contro l’Atalanta, con lo stesso tecnico che ha concesso riposo a lui e altri perni della rosa.

Juventus, il report dalla Continassa

Era affaticato, a seguito di diverse partite giocate, anche se la sua forma è parsa comunque positiva. Il punto è che la Juventus sta compiendo passi importanti verso il nono scudetto di fila e il +8 sulla Lazio pesano tantissimo. Non questa che verrà, ma la prossima giornata, vedrà protagoniste Juventus e Lazio nella sfida scudetto. Sarà lì che potrebbe concretizzarsi il passo definitivo che farà calare il sipario sul titolo (nono di fila per la Juventus, primo italiano per Sarri). E’ per questo che nelle idee dell’allenatore potrebbe esserci quella di far riposare CR7, per permettergli di ricaricare le pile e poi per ripartire, nell’affascinante sfida tra bomber che vedrà da una parte il campione portoghese e dall’altra il laziale, Ciro Immobile. Entrambi vanno a caccia del record assoluto di Gonzalo Higuain. Questo che segue, è quanto apparso sul sito della Juventus: “Giorno di riposo per sei bianconeri: Ronaldo, Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado e Matuidi; nessuna seduta con il resto del gruppo anche per Bonucci, de Ligt e Rabiot: per loro allenamento personalizzato.”