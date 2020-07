Inter-Torino, Vagnati: “Belotti qui a vita. Inter? Possiamo batterli”

Inter-Torino chiuderà la 32esima giornata di Serie A: il direttore sportivo del Toro, Davide Vagnati, ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport.

Inter-Torino, Vagnati: “Spero che Belotti resti qui a vita”

Sarr? “E’ un ottimo calciatore però ci sono tante chiacchiere troppo avanzate che vengono fuori. Non mi sento di dire altre cose“.

Gara meno importante della prossima? “No, assolutamente. Ho sempre detto che possiamo fare risultato con tutte le squadre esta succedendo di tutto in Serie A. La vittoria ci ha dato tanto e ho visto una bella squadra, siamo fiduciosi“.

Vagnati sul futuro

Belotti all’Inter? “Mi auguro resti a Torino per tutta la vita. Dà grandissima affidabilità e per me deve restare qui, poi è chiaro che le cose si fanno in due. Andrea è concentratissimo“.

Ansaldi a rischio addio a parametro zero? “Abbiamo parlato con i ragazzi in scadenza e ci siamo dati come obiettivo il termine della stagione e la salvezza. Dopodiché parleremo di futuro e di scadenze“.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, cambia tutto in società: ecco i nuovi ruoli

Mercato Inter, arriva Allegri: le ultime