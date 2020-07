Inter-Torino, la sblocca Belotti: che papera di Handanovic! – VIDEO

Inter-Torino, la sblocca Belotti: che papera di Handanovic! Il risultato a San Siro si sblocca grazie ad un errore clamoroso del portiere nerazzurro.

La gara di San Siro si è sbloccata dopo 17 minuti con la zampata di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino ha approfittato di un errore clamoroso di Samir Handanovic e ha appoggiato palla in rete dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. L’insidioso cross di Simone Verdi è arrivato dolcemente tra le braccia di Handanovic che, troppo sicuro della presa, si è lasciato sfuggire la palla dalle mani. Il Gallo, attento e pronto, ha messo palla in rete, portando i granata (oggi in bianco), in vantaggio.