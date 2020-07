Inter-Torino è la gara che chiude il trentaduesimo turno del campionato di Serie A. I neroazzurri vogliono ritornare a vincere dopo 2 match deludenti.

Formazioni ufficiali Inter-Torino: le scelte di Conte e Longo

L‘Inter di Conte vuole ritornare a vincere. Dopo la brutta sconfitta in casa contro il Bologna e il pareggio contro l’Hellas Verona, i neroazzurri sono chiamati a vincere per consolidare il quarto posto e qualificarsi alla prossima Champions League. Il Torino cerca la seconda vittoria consecutiva, dopo aver battuto il Brescia in casa l’8 luglio per 3-1 ed allontanarsi definitivamente dalle zone basse della classifica.

Conte dovrà fare a meno di Barella, Vecino, Sensi e Moses ancora infortunati. Per Longo tegola Zaza: è squalificato

INTER (3-4-1-2) (probabile formazione): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Conte.

TORINO (3-4-2-1) (probabile formazione): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Lulic, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Longo.