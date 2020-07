Calciomercato Roma: la decisione sul futuro di Zaniolo

Roma, il futuro di Zaniolo sta per diventare un tormentone di mercato.

Ultime AS Roma, Zaniolo giura amore

La Roma è alle prese con un mercato tutto da scrivere. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, in estate potrebbe essere necessario qualche sacrificio.

Nicolò Zaniolo è tornato nel migliore dei modi dopo il brutto infortunio che lo aveva colpito 7 mesi fa. La rete con il Brescia lo ha dimostrato. Il ragazzo, però, non è ancora del tutto conscio del suo miglioramento tanto che a Brescia non era certo di scendere in campo.

Visti i passi in avanti, la società giallorossa non vorrebbe cederlo nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante la corte serrata di Juve, Inter e diversi club europei, anche Zaniolo vorrebbe restare.

Il centrocampista, infatti, non si vede lontano da Roma e ha fatto sapere alla società di voler restare.

Roma: Zaniolo e la scelta della società

Il calciatore tuttavia ha il desiderio di avere presto un contratto da top. Per la Roma, una scelta di cuore e anche di testa, visto che nel calcio post-Covid sarebbe difficile cedere Nicolò a più di 40 milioni, mentre un altro anno in giallorosso consentirebbe inaugurare un’asta da 60-70 milioni. Non solo. Se poi si materializzerà il cambio di proprietà, con l’arrivo di Dan Friedkin (o cloni) è possibile che davvero Zaniolo possa rimanere a Roma al ungo.